Undercover Am Haken BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Jaro macht es zu schaffen, dass er offenbar einen Maulwurf in seiner Organisation hat. Allerdings gilt das gleiche auch für Popov. Jaro glaubt, dass Haar der Kandidat ist. Tatsächlich hat Haar sich ziemlich verdächtig gemacht, indem er einer Verhaftung entgehen wollte, durch Zahlung von Schmiergeld an einen Polizisten. Bei dieser Übergabe wurde er aber beobachtet... Das Todesurteil für Haar. In letzter Sekunde gelingt es Martin, die Sache aufzuklären. Aber Jaro lässt nicht locker. Er baut eine Falle um den Maulwurf zu enttarnen. Er erzählt allen über einen großen Deal, bei dem er persönlich anwesend sein wird, nur jeder bekommt einen anderen Ort genannt. Nun braucht Jaro nur noch abzuwarten und schauen, an welchem Ort die Polizei auftaucht. Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Deyan Donkov (Vasil Nikolov) Kiril Efremov (Tisho) Stanislav Ianevski (Angel Yakimov - Geleto) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Drehbuch: Georgi Ivanov, Teodora Markova