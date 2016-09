FOX 12:10 bis 12:55 Serien Drop Dead Diva Für immer und ewig USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Owen und Kim versuchen, mit Jane ein Gespräch über deren Beziehung zu Ian zu führen. Unterdessen kehrt Teri zurück und erkennt in Ian einen alten Klassenkameraden. Jane vertritt ein Paar, das von einer japanischen Walfangfirma verklagt wird, weil es gegen Walfang protestiert hatte. Es stellt sich heraus, dass Owen Anwalt der Gegenseite ist. Kim wiederum hilft ihrer früheren Aushilfskraft Dave, der von seinem Arbeitgeber entlassen wurde, weil er an die Existenz von Bigfoot glaubt. Bevor ihre Trauung stattfinden kann, bekommt Stacy Wehen und bringt bald darauf die Zwillinge zur Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) April Bowlby (Stacy Barrett) Kate Levering (Kim Kaswell) Lex Medlin (Owen French) Justin Deeley (Paul) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Robert J. Wilson Drehbuch: Josh Berman Musik: Scott Starrett