FOX 05:35 bis 06:15 Serien Drop Dead Diva Mit Leib und Seele USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Grayson hat Schwierigkeiten, sich an sein Leben als Ian zu gewöhnen. Jane vertritt eine Frau, deren Sohn beim Training in einem Football-Camp gestorben ist, und die nun den Betreiber des Camps verklagt. Kim wird überfallen und von einem Mann im Superheldenkostüm gerettet. Wie sich herausstellt, kennt sie den "Helden" aus dem Gericht. Sie kann sich bei ihm revanchieren, als der Räuber ihren Retter wegen Körperverletzung anzeigt. Paul eröffnet Grayson/Ian, dass er ihm und Jane als Schutzengel zugeteilt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) April Bowlby (Stacy Barrett) Kate Levering (Kim Kaswell) Lex Medlin (Owen French) Justin Deeley (Paul) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Eric Buchman Musik: Scott Starrett

