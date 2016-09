Schweiz 1 05:10 bis 06:00 Dokumentation Der Jungfrauenwahn D 2014 2016-09-26 11:15 Stereo HDTV Merken Im Islam ist Sex, ähnlich wie in anderen Religionen, ausserhalb der Ehe verboten. Was bedeutet dies für junge Musliminnen und Muslime, die in einer freien Gesellschaft leben? Welchen Stellenwert hat das Gebot der Jungfräulichkeit für junge Menschen aus Einwandererfamilien? Die sexuelle Selbstbestimmung ist für junge Muslime immer wieder ein Kampf gegen die tradierten Wertvorstellungen der Eltern. Der Psychologe Ahmad Mansour, die Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates, die Femen-Aktivistin Zana Ramadani und die junge Studentin Arife Yalniz sind Protagonisten des Films. Sie alle mussten kämpfen, um selbstbestimmt leben zu können, mussten mit ihren Familien und Freunden brechen, weil sie sich nicht an Moralvorstellungen halten wollten, die Sexualität unter Strafe stellen und noch heute in vielen Moscheen so gepredigt werden wie vor 900 Jahren. Der Film zeigt auch, dass Männer genauso von diesen Zwängen betroffen sind. Sie werden dazu erzogen, ein Männerbild aufrechtzuerhalten, das den Mann zum Bewacher der weiblichen Familienmitglieder erklärt und ihn darauf verpflichtet, archaische Rollenmuster zu reproduzieren. Vieles davon hat seinen Ursprung in der Verteufelung der weiblichen Sexualität. "Wenn der Jungfrauenwahn endlich ein Ende hätte", sagt Seyran Ates, "dann wäre der Wahnsinn vorbei.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Jungfrauenwahn Regie: Güner Yasemin Balci Drehbuch: Güner Yasemin Balci Kamera: Yoliswa von Dallwitz, Susanna Salonen, Moritz Bauer Musik: Martina Eisenreich