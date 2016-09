ORF 1 03:50 bis 04:30 Krimiserie In Plain Sight - In der Schusslinie Folge: 49 Die ungleichen Brüder USA 2011 Dolby 16:9 Merken Mary und Marshal müssen diesmal zwischen zwei Brüdern, die ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurden, vermitteln. Der Jüngere ist andauernd in Schwierigkeiten verstrickt, die auch das Leben seines Bruders negativ beeinflussen. Er ist zwar bemüht, seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen, doch sein Bruder will am liebsten keinen Kontakt mehr zu ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McCormack (Mary Shannon) Nichole Hiltz (Brandi Shannon) Paul Ben-Victor (Stan McQueen) Frederick Weller (Marshall Mann) Lesley Ann Warren (Jinx Shannon) Rachel Boston (Detective Abigail Chaffee) David Norona (George Stone) Originaltitel: In Plain Sight Regie: David Warren Drehbuch: Sarah Wise Kamera: John Aronson Musik: Marc Dauer, Evan Frankfort

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 452 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 257 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 182 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 142 Min.