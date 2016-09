Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Spielräume - Nachtausgabe Traditionelle marokkanische Musik im Kleid zeitgenössischer Festivals: Gnawa, Joujouka und "musique sacrée" in Essaouira, Tanger und Fes Merken Festivals spielen im Musikleben Marokkos seit Jahrzehnten eine wesentliche Rolle. In dieser "Spielräume - Nachtausgabe" stehen drei der ältesten dieser Festivals im Mittelpunkt und damit auch drei verschiedene musikalische Ansätze: Das Gnawa Festival in Essaouira steht ganz im Zeichen ebendieser Musik der vorsingenden Maleems und ihrer trommelnden und ebenfalls singenden Männergruppen, die Master Musicians of Joujouka und ihre energetische, durch Blasinstrumente geprägte Musik wird in Tanger gefeiert und die alte Königsstadt Fes zelebriert jedes Jahr ein Festival der "musique scarée". Von vergangenen Ausgaben dieser drei Festivals berichten Nadja Kayali, Heinrich Deisl, Elke Tschaikner und Christian Scheib. In Google-Kalender eintragen