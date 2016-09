Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Intrada Österreichs Musizierende im Porträt Der Paul Hofhaymer Wettbewerb in Innsbruck / Die "Neuen Musikmittelschulen" / Der Menschheit vorletzte Tage: Lieder aus dem ersten Weltkrieg. Eine CD mit Csongor Szántó und Karin Wagner / Ö1-Talentebörse Merken Viele Prominente haben der Kriegsbegeisterung vor 100 Jahren künstlerisch ihren Tribut gezollt - auch viele aus der Branche der "leichten Muse", wie etwa Franz Lehár, Robert Stolz oder Ralph Benatzky. Heldentum - was man eben damals darunter verstand - war da ebenso ein Thema wie der alte Kaiser, der für Land und Volk sich ruhelos abmüht. Die Auseinandersetzung mit diesen Produkten erzeugt einerseits Bangnis und Grauen, andererseits sind sie aber ein Zeugnis für das Denken und Fühlen einer Zeit und wie sie dem Grauen das Krieges zu begegnen hoffte - wenn letztlich auch vergebens. De Bariton Csongor Szántó und die Pianistin Karin Wagner haben die Musik aktuell auf CD eingespielt, Franz Schuh liest dazu Passendes aus den "Letzten Tagen der Menschheit" von Karl Kraus. In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel