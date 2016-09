ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Hot in Cleveland Eine Kreuzfahrt, die ist lustig... USA 2011 Stereo Merken Victorias Plan, mit ihrem öffentlichen Outing im Fernsehen ihrer Karriere einen neuen Schub zu geben, scheint tatsächlich aufzugehen: Sie wird als Stargast auf eine exklusive Kreuzfahrt für Lesben eingeladen. Joy, die sich weiterhin als Victorias Ehefrau präsentiert, begleitet sie. Es dauert allerdings nicht allzu lange, bis ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt wird: Als Joy und Victoria dem ebenso attraktiven wie charmanten Kapitän Lebeau begegnen, fallen sie rasch aus ihrer Rolle?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Laura San Giacomo (Caroline) Gilles Marini (Captain Lebeau) Sandra Bernhard (Nan) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Sam Johnson, Chris Marcil Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6