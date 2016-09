ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Die Zitadelle USA 2014 2016-10-01 09:55 Stereo Merken Stephen konnte seinen Vater Roger in der Zwischenwelt erreichen und weiß nun, dass er dessen Körper finden muss, um Roger ins Leben zurückzuholen. Da Simon Plame bei der Suche offenbar helfen könnte, versucht er diesen über den Ultra-Computer zu finden, wird aber von Jed ertappt. Doch dann verlangt etwas Dringenderes Jeds Aufmerksamkeit: Der Telepath Errol konnte aus der Zitadelle fliehen einem Hochsicherheitsgefängnis, in dem Ultra mehrere Tomorrow People festhält. John wurde indessen als Anführer abgesetzt, weil er gestanden hat, Roger getötet zu haben. Cara ist seine Nachfolgerin und will ausgerechnet jetzt alle Gefangenen aus der Zitadelle befreien. John warnt vergeblich vor den Risiken?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Shamier Anderson (Mike) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Jeff Rake, Greg Berlanti Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo