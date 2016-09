ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Eine Hochzeit und ein Todesfall USA 2002 Stereo Merken Lorelai und Rory helfen Luke in seinem Café aus, der mit den Vorbereitungen für das Begräbnis seines Onkels Louie beschäftigt ist. Da Louie zu seinen Lebzeiten anscheinend nicht gerade ein umgänglicher Mensch war, kündigen sich nur wenige Trauergäste für den letzten Abschied an was Luke dazu bringt, über sein eigenes Leben nachzudenken. Emily hilft Sookie indessen bei ihren Hochzeitsvorbereitungen und schießt dabei weit über das Ziel hinaus. Um zu verhindern, dass die Planung der Feierlichkeiten noch weiter aus dem Ruder läuft, wendet sich Jackson hilfesuchend an Lorelai?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 411 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min.