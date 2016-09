ATV 06:15 bis 07:00 SciFi-Serie Tomorrow People Auf der Schwelle des Todes USA 2013 Stereo Merken Ultra hat John gefangen genommen und setzt alles daran, von ihm zu erfahren, wo sich die Tomorrow People verstecken. Stephen kann John nicht helfen, ohne sich selbst zu verraten. Außerdem teilt ihm der Gründer mit, dass John Stephens Vater getötet hat. Doch Stephen will nicht glauben, dass sein Vater tot ist und sucht nach dem Wissenschaftler, mit dem Roger zusammengearbeitet hat. Cara und Russell beschließen indessen, Jedikiahs Freundin Morgan zu entführen, um sie gegen John auszutauschen. Als ihnen das tatsächlich gelingt, überrascht sie Stephen mit seinem neuesten Plan: Er möchte, dass ihn John an die Schwelle des Todes bringt, damit er die Zwischenwelt des Limbus erreichen kann, wo er seinen Vater vermutet?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Nicholas Young (Aldus Crick) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Leslie Libman Drehbuch: Pam Veasey, Leigh Dana Jackson Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 293 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 53 Min.