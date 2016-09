ATV 2 03:25 bis 04:40 Dokusoap Bauer sucht Frau A 2016 Stereo Merken Endlich treffen die Favoritinnen von Weinbauer Edwin ein. Auch wenn nicht alle ganz den Bewerbungsfoto entsprechen, Edwin ist glücklich mit seiner Wahl. Trompeter Sigi bläst bei seinen drei Mädels zum Angriff: der Jungbauer bittet zum Poolbesuch. Bevor bei Thomas die Damen kommen, bringt der Bergbauer nicht nur sich, sondern auch sein bestes Stück auf Hochglanz! Auch wenn Kutscherin Karin eigentlich keine Flirthilfe nötigt hat, kommt nach einigen Schnapserln Stimmung in die Bewerberrunde. Und bereits am nächsten Morgen knistert es weiter im Stall!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arabella Kiesbauer Originaltitel: Bauer sucht Frau

