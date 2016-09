ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Blutige Beute USA 2010 2016-09-30 00:20 Stereo Merken Detective Flynn wird nach einem Treffen der Anonymen Alkoholiker von einem Mann mit einem Messer attackiert. Flynn kann seinen Angreifer zwar mit zwei Schüssen abwehren, aber der Mann ist verschwunden, als Flynns Kollegen am Tatort eintreffen. Wenig später wird er jedoch tot aufgefunden und in seiner Wohnung eine hohe Geldsumme entdeckt. Brenda ist daher überzeugt, dass jemand einen Auftragskiller auf Flynn angesetzt hat. Die Spur führt zu Rick Zuman, der dank Flynn seit einiger Zeit im Todestrakt sitzt. Doch dann stellt sich heraus, dass Captain Raydor gegen Flynn ermittelt, weil Zuman ihn der Zeugenbestechung beschuldigt hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Jon Tenney (Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) Anthony John Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12