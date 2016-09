SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges "Doberschütz und das Gleichgewicht des Schreckens" Merken Berlin, Hauptstadt der DDR, im Sommer 1982. Nach seinem Besuch auf dem Gelände der Firma IMES steht der ehemalige Grenzpolizist Frank Doberschütz unter besonderer Beobachtung der Staatssicherheit. Sein Auftraggeber, der Hirnchirurg Professor Springer, verschwindet. Dessen Patient Viktor Erdmann besaß offenbar wichtige Informationen. In seinen unzusammenhängenden Sätzen sind die Worte "Rotterdam" und "Wilhelm Kühn" aufgetaucht. Die Wilhelm Kühn, so findet Doberschütz heraus, ist ein Schiff, das im Rotterdamer Hafen mit einer Lieferung angeblicher Maschinenbaugüter erwartet wird. Die DDR kämpft gegen ihren drohenden Bankrott. Offenbar ist diese Lieferung so wichtig, dass man auch über Leichen geht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Felix Goeser (Doberschütz), Karin Schröder (Irmela), Götz Schubert (Professor Springer), Martin Seifert (Arzt), Heike Warmuth (Tanja), Udo Kroschwald (Abich), Helene Morgenstern (Mareike), Cathlen Gawlich (Sekretärin), Fritz Hammer (Volkspolizist), Ulrich Regie: Thomas Leutzbach Musik: Jean Szymczak