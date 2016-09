SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert SWR Young Classix. Märchen aus 1001 Nacht. Mit Musik von Carl Nielsen, Aminollah Hossein, Georgij Rimski-Korsakow, Maurice Jarre, Edvard Grieg, Aram Iljitsch Chatschaturian Merken Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR präsentiert einen Klassiker der Weltliteratur: Um ihrem düsteren Schicksal zu entgehen, erzählt Scheherazade Nacht für Nacht dem Sultan ein neues Märchen - tausendundeine Nacht lang. Von Indien aus gelangten diese Erzählungen vor über eintausend Jahren über Persien in den arabischen Raum, bis sie schließlich im 18. Jahrhundert in Europa bekannt wurden. Wie bei den Sammlungen der Brüder Grimm, so wurden auch diese Volksmärchen im Laufe der Zeit zusammengetragen, gekürzt, ergänzt und mehrfach übersetzt. Das RSO Stuttgart lädt die Kinder in eine ferne, orientalische Welt ein, in der sie selbst Teil der spannenden Geschichten werden können und in der sie sich von der Magie der Klänge verzaubern lassen dürfen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Malte Arkona (Erzähler), Anja Müller (Suleika), Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Stéphane Denève (Leitung)