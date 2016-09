SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Wohnraumrevoluzzer. Alltag in einem besetzten Haus Merken Heike Ahrens dreht den Wasserhahn auf. Es gurgelt kurz, dann fließt es. Jetzt gibt es auch im ersten Stock eine funktionierende Küche. Duschen fehlen immer noch, denn das Haus war früher ein Bürogebäude. Heike Ahrens ist 49 Jahre alt und Tischlerin. Jahrelang ging sie an dem leer stehenden Haus in der Göttinger Innenstadt vorbei. Gleichzeitig stiegen die Mieten, und die Stadt baute neue Massenunterkünfte für Flüchtlinge. Das ist doch eine Unmöglichkeit, dachte Heike Ahrens. Jetzt hängen bemalte Bettlaken aus den Fenstern des tristen 50er-Jahre-Baus mit der grau gekachelten Fassade, die Türen stehen offen. Und Heike Ahrens ist auf einmal Besetzerin. In Google-Kalender eintragen