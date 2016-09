NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazz Special Ein aus Klang geknüpftes Band der Kontinuität. Zum 70. Geburtstag des Kontrabassisten Dave Holland Merken Wäre er nicht unablässig mit neuen Ideen, Vorhaben und Einspielungen auf der Szene präsent, könnte man Dave Holland bereits als Klassiker des modernen Jazz bezeichnen. Er vereint in seinem Spiel das Bewusstsein für Tradition mit dem Streben nach deren Erweiterung. Mit seinen Bands zelebriert er die Integration von individuellem Ausdruck und gemeinschaftlichem Klangempfinden, kompositorischem Anspruch und frei fließendem Musizieren. Dave Holland, geboren am 1. Oktober 1946 in der englischen Provinz, spielte bereits während seines Studiums in London mit Jazzinnovatoren, die sich im Spontaneous Music Ensemble zusammenschlossen, außerdem auch als Hausbassist im Ronnie Scott's Jazzclub. Dort wurde er von Miles Davis entdeckt, an dessen Milestone-Album "Bitches Brew" er beteiligt war. In der Folgezeit spielte er, nun in den USA ansässig, mit unzähligen Prominenten des Jazz. Und er profilierte sich mit Bands und Einspielungen unter eigenem Namen - von Solo-Aufnahmen über unterschiedlich besetzte Kleingruppen bis zum Big-Band-Format. Seinem neuesten Album gab er den Titel "Prism" - Musik, die im Spiel des Quartetts gleichsam wie weißes Licht gebrochen wird, um dann in den faszinierendsten Klangfarben aufzuleuchten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bert Noglik