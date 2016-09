NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 30. September 1791: Die Uraufführung von Mozarts Oper "Die Zauberflöte" Merken "Ist die Zauberflöte ein Machwerk"? So war vor vier Jahrzehnten ein Heftchen übertitelt, in dem die Qualität von Mozarts vorletzter Oper durchaus ernsthaft diskutiert wurde. Was hält eigentlich dieses merkwürdige Gemisch aus Märchen, Bildungsroman, Freimaurer-Ritual und derbem Volkstheater im Inneren zusammen, das Mozart und sein Librettist, der Schauspieler Emanuel Schikaneder, im Jahr 1791 ausheckten? Vor 225 Jahren wurde die Zauberflöte im Starhembergischen "Freihaus" auf einer Flussinsel in der Wiener Vorstadt uraufgeführt. Alle sind sie damals ins Theater geströmt, um die Novität zu sehen: die Handwerker und Landarbeiter des Freihauses, die Kleinbürger der Vorstadt und die vornehme Gesellschaft aus der Innenstadt, die in den bequemen Logen Platz nahm. Mozart trug in seiner "teutschen Oper" dieser sozialen Vielfalt Rechnung: Es ist die Vielfalt des Lebens und das Bekenntnis zu ihr, welche die Zauberflöte nicht als Machwerk, sondern als unsterbliches Meisterwerk ausweisen. In Google-Kalender eintragen