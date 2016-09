hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Dieter Bingen, "Fährmann" 2016-09-30 23:05 Merken Prof. Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Institutes in Darmstadt, gilt als einer der besten Polen-Kenner und als ein ausgezeichneter Fährmann, der zwischen der deutschen und polnischen Kultur vermittelt. Lässt sich die deutsch-polnische Versöhnung mit der deutsch-französischen Verständigung vergleichen? Was ist anders? Und hinterlassen die jüngsten Trübungen im deutsch-polnischen Verhältnis ihre Spuren auch im kulturellen Austausch? Wie kann man verhindern, dass der vielzitierte "Fatalismus der Feindschaft", den viele schon überwunden glaubten, heute wieder Auferstehung feiert? In Google-Kalender eintragen Moderation: Conrad Lay