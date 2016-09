Nach der Ermordung des Münchner Polizeipräsidenten werden die beiden Polizisten Hubert und Staller zu den Ermittlungen wegen Drogenhandel und Erpressung hinzugezogen, in die das Präsidium der Landeshauptstadt selbst verwickelt zu sein scheint. Nun sollen die beiden das "schwarze Schaf" in der Präsidiums-Herde ausfindig machen und geraten dabei unversehens "unter Wölfe". In Google-Kalender eintragen