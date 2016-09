Bayern 4 18:05 bis 19:00 Sonstiges Klassik-Stars Merken <bk>Albert Franz Doppler: "Fantaisie pastorale hongroise" op. 26 (National Philharmonic Orchestra, Leitung: Charles Gerhardt)<ek><bk>Gabriel Fauré: Fantasie op. 79<ek><bk>Francis Poulenc: Sonate (Royal Philharmonic Orchestra, Leitung: Charles Dutoit)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Sonate C-Dur BWV 1033 (Sarah Cunningham, Viola da gamba; Phillip Moll, Cembalo)<ek><bk>Philippe Gaubert: Nocturne et Allegro scherzando (Phillip Moll, Klavier)<ek><bk>Howard Shore: "The Lord of the rings", Suite (London Symphony Orchestra, Leitung: Klauspeter Seibel)<ek>. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: James Galway (Flöte)