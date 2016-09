Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Das ensemble amarcord geht in eine Schenke / Dmitry Sitkovetsky und Bruno Canino üben spielerisch / Die Slowakische Philharmonie Bratislava geht tanzen Merken Das ensemble amarcord geht in eine Schenke / Dmitry Sitkovetsky und Bruno Canino üben spielerisch / Die Slowakische Philharmonie Bratislava geht tanzen In Google-Kalender eintragen Moderation: Ilona Hanning