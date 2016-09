MDR 11:45 bis 12:30 Show Das Vivaldi-Experiment Ein ARD-Konzert macht Schule D 2016 Live TV Merken Klassische Musik trifft Hip Hop. Dass diese Kombination super funktioniert, hat das Vivaldi-Experiment gezeigt. Antonio Vivaldi ist einer der berühmtesten Barock-Komponisten. Rapper MoTrip aus Aachen spielt ganz vorne mit, was Deutschrap angeht. Aber was verbindet die beiden Musiker, zwischen denen 250 Jahre liegen? Und wie klingt es, wenn Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" die Basis eines Rap-Songs bildet? Unter anderem das wollten wir mit dem Vivaldi-Experiment herausfinden. Am 30.09. findet in Köln-Bocklemünd die große Abschluss-Show des Experiments statt - ein Live-Hörspiel, das von Peter Saurbier moderiert wird. Erzählt wird die wahre Geschichte von Anna Mario dal Violin, die vom Findelkind zur Schülerin Antonio Vivaldis und später zur gefeierten Geigen-Virtuosin wurde. Teil der Show ist natürlich auch MoTrip. Der Rapper hat exklusiv für das Vivaldi-Experiment den Song "Auserwählt" komponiert. Das Stück basiert auf Vivaldis berühmtem Zyklus "Die Vier Jahreszeiten". Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland waren dazu aufgerufen, den Refrain des Songs selbst einzurappen oder zu -singen, sich dabei zu filmen und dem WDR die Videos zu schicken. Aus diesen Einsendungen entsteht der virtuelle Chor, der Teil von MoTrips Performance sein wird. Neben MoTrip werden unter anderem die Geigerin Mariella Haubs und das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Wayne Marshall auf der Bühne stehen. Auf Vivaldi in Orchester-Lautstärke trifft Standup-Comedy von Chris Tall, einem der aktuell erfolgreichsten deutschen Comedians. Dass die Musik Vivaldis auch tanzbar ist, zeigt mit der Reckless Crew eine der besten Breakdance-Formationen Deutschlands. Das Konzert wird am 30.09. ab 11 Uhr live im WDR Fernsehen, bei ARD alpha, bei One (bis 31.8. Einsfestival) sowie einigen 3. Programmen der ARD und in allen ARD Radiokulturwellen übertragen. Einen Live-Stream gibt es auf vivaldiexperiment.de und bei concert.arte.tv/. Mit der Show ist das Vivaldi-Experiment aber noch nicht zu Ende. Ein 360-Grad-Konzertvideo gibt nach der Show die Möglichkeit, das Ganze nochmal interaktiv auf ganz neue Weise zu erleben und zum Beispiel die Position mitten auf der Bühne einzunehmen. Und mit dem Unterrichtsmaterial in den sozialen Medien und auf www.vivaldi-experiment.de haben Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer weiterhin die Möglichkeit, das Thema Antonio Vivaldi in ihrem Unterricht weiter zu bearbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Saurbier Gäste: Gäste: MoTrip (Rapper), Mariella Haubs (Violine), Chris Tall (Comedian) Originaltitel: Das Vivaldi-Experiment