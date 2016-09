Anixe HD 12:00 bis 12:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Georg Steinfeld ist zum Leiter eines Forschungsinstitutes berufen worden und soll seinen Nachfolger in der Klinik bestimmen. Für Werner Metz steht außer Frage, dass er der einzige Kandidat ist, doch als Steinfeld seine Entscheidung bekannt gibt, erlebt er eine herbe Enttäuschung ... Tommy erfährt, dass Markus für den gestohlenen Maserati aufkommen soll. Als er kurz darauf in die Garage kommt, traut er seinen Augen nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Yvonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Kira von Maydell (Maria Leffes) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer