Deutschlandfunk 01:05 bis 05:00 Sonstiges Deutschlandfunk Radionacht Lied & Chanson Zu Gast: Der Liedermacher Manfred Maurenbrecher / Vorgestellt: Lieder-Bestenliste Oktober / Global Sound: Neue Alben von Aquaserge, Kristi Stassinopoulou & Stathis Kalyviotis, KT Tunstall u.a. / Original im Ohr: Ungewöhnliche Coverversionen / On Tour: Konzerthighlights Merken Sein halbes Leben steht der 66-jährige Liedermacher auf der Bühne, alleine oder mit Kollegen wie beim Randy Newman Projekt mit Richard Wester und George Nussbaumer. Daneben ist er Drehbuch-, Theater- und Romanautor. In seinem neuen Buch "Berliner Orte" lässt Manfred Maurenbrecher Kollegen über das Leben in ihrer Straße erzählen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anna-Bianca Krause

