Deutschlandfunk 00:05 bis 01:00 Sonstiges "Ein Spiel" Merken Vier Kriminalschriftsteller sind auf der Rückreise von einer Tagung. Auch ein pensionierter Ermittler war Teilnehmer des Treffens. Im Zugabteil erfahren die Herren durch einen mitreisenden Kriminalassistenten von einem Leichenfund in der Lupinenstraße. Das reizt den pensionierten Kriminalpolizisten "Fri-Wi", der in der DDR Kariere gemacht hat, die von ihm nicht sonderlich geschätzten Autoren zu einem Wettstreit herauszufordern. Wer von ihnen mag wohl anhand der vorliegenden Fakten die logischste Beweisführung zu diesem realen Fall entwickeln? Ein Spiel mit Varianten beginnt. Der Polizist stellt seinen Sachverstand unter Beweis, entwickelt aber auch dramaturgisches Gespür. Aus seiner Sicht gibt es nur einen Täter. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Udo Schenk, Friedhelm Ptok, Gustav Peter Wöhler, Peter Rühring, Max von Pufendorf, Claudia Eisinger Regie: Uwe Schareck Musik: Tobias Kremer