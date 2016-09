Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Milestones - Bluesklassiker John Mayall & The Bluesbreakers. Crusade (1967), The Turning Point (1969), Back To The Roots (1970), Jazz Blues Fusion (1972) Merken John Mayall & The Bluesbreakers. Crusade (1967), The Turning Point (1969), Back To The Roots (1970), Jazz Blues Fusion (1972) In Google-Kalender eintragen Moderation: Karl Lippegaus