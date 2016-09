DMAX 04:10 bis 04:40 Dokumentation 1000 Wege, ins Gras zu beißen USA 2010 Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ron Perlman (Himself - Narrator) Brian Wilbur (Himself - Emergency Room Doctor) Khyber Zaffarkhan (Himself - Physical Medicine & Rehab) Sin (Herself - Professional Mud Wrestler) James Sadd (Himself - Geologist) Steven R. Kutcher (Himself - Entomologist) Pavel Bindra (Himself - Cardio Electro Physiologist) Originaltitel: 1000 Ways to Die Regie: Alex Harvey Drehbuch: Tom McMahon Musik: Jonathan Miller

