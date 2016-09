N24 Doku 00:25 bis 01:15 Dokumentation Der Frauenmörder von Florida - Bobby Joe Long GB 2015 HDTV Merken Tagsüber arbeitet er im Krankenhaus, nachts stellt er wehrlosen Frauen nach. Die Polizei setzt alles in Bewegung, um den Killer zu fassen. Doch erst mithilfe einer mutigen jungen Frau kann Robert Joe Long schließlich überführt und ihm der Prozess gemacht werden. Nach der Verhaftung und Verurteilung wegen achtfachen Mordes, gesteht Long hinter Gittern noch weitere Vergewaltigungen in über 50 Fällen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Death Row Doctors - Bobby Joe Long