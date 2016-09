N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Die Rückkehr der Urechsen: Könnten Dinosaurier durch Genmanipulation gezüchtet werden? Die Rückkehr der Urechsen: Könnten Dinosaurier durch Genmanipulation gezüchtet werden? D 2015 HDTV Merken Über 160 Millionen Jahre lang waren sie die Herrscher der Erde: Dinosaurier. Heute ist es kaum vorstellbar, dass solche Riesenechsen noch einmal die Welt bevölkern könnten. Doch für einige Forscher scheint dieser Gedanke gar nicht so unrealistisch. Die verrückte These: Dinos mittels Genmanipulation zu züchten. "Welt der Wunder" geht dieser Annahme auf den Grund. Außerdem: Sekt statt Selters - wie entsteht der edle Schaumwein? Und: Das Wahrheits-Experiment - warum lügen wir? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder