N24 Doku 08:05 bis 09:00 Dokumentation World Wide Wetter - Riskante Jobs USA 2015 HDTV Merken Unter freiem Himmel zu arbeiten, kann aufregend, aber auch riskant sein, wie diese Webvideos zeigen: Im Jahr 2011 mussten die Crews zweier Fischkutter vor der Südinsel Neuseelands der tosende See trotzen, ehe sie ihren frischen Fang an Land bringen konnten. Im Juni 2002 brauchte es hunderte Feuerwehrkräfte, um mehrere tobende Brände im San Bernadino National Forest einzudämmen. Und im Sommer 2012 fegte Hurrikan Isaac Wettermoderator Al Roker fast von der Straße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weather gone Viral

