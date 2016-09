ORF 1 00:15 bis 00:55 Krimiserie Covert Affairs Opfer oder Täter? USA 2011 2016-10-03 03:20 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Actionserie Annie und Ben können in Guam knapp einem Attentat entkommen. Zurück in den USA soll Annie den Fall des Waffenhändlers Alo Mozorov übernehmen. Dessen Geliebte, die estnische Profi-Tennisspielerin Nadia Levandi, versorgt seit Jahren die CIA mit Informationen über Mozorov. Als Nadia jedoch vom vereinbarten Kurs abweicht, glaubt Annie, sie sei in Gefahr. In Wirklichkeit hütet Nadia ein großes Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Anne Dudek (Danielle Brooks) Kari Matchett (Joan Campbell) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Sendhil Ramamurthy (Jai Wilcox) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Eion Bailey (Ben Mercer) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Kate Woods Drehbuch: Matt Corman, Chris Ord Kamera: Jamie Barber Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12