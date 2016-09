ORF 1 22:40 bis 23:05 Comedyserie Novotny und Maroudi Maskerade A 2007 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Stefan und Gerald schlagen bei ihrer Halloweenparty eindeutig über die Stränge und sind alkoholbedingt nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne. Als am nächsten Morgen beide neben einer Frau aufwachen, ist das Erstaunen groß. Noch größer, da Stefan ausgerechnet mit Geralds Exfrau Valerie im Bett liegt und Gerald neben Stefans derzeitiger unsterblicher Liebe Brenda. Ob etwas und wenn ja was in der vergangenen Nacht passiert ist, kann sich allerdings keiner der beiden Helden so recht erinnern. Buch: Hanno Maurer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Vitásek (Dr. Gerald Novotny) Michael Niavarani (Dr. Stefan Maroudi) Stefanie Paschke (Beate Häfele) Katharina Winkler (Jeanette Weber) Sandra Cervik (Valerie Novotny) Roswitha Szyszkowitz (Brenda Pamperl) Andrea Händler (Frau Gartner) Originaltitel: Novotny und Maroudi Regie: Leo Bauer Drehbuch: Hanno Maurer