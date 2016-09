ORF 1 14:15 bis 14:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein voller Durchblick USA 2007 Stereo Untertitel Merken J.D. ist durcheinander: Nachdem er Elliot beinahe geküsst hätte, kommen beiden erneut Zweifel, ob ihre Zukunftspläne die richtigen sind. Elliot zieht ihre Konsequenzen und macht mit Keith kurz vor der Hochzeit Schluss, was der ihr verständlicherweise extrem übel nimmt. J.D. fühlt sich wohl mit der hochschwangeren Kim, aber mehr als freundschaftliche Gefühle hegt er für sie nicht. Doch weil sie ein Kind von ihm erwartet, beschließt er, sein Leben mit ihr zu verbringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Der Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Garrett Donovan, Neil Goldman Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12