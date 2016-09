ORF 1 12:05 bis 12:45 Jugendserie O.C., California Alte Bekannte USA 2006 2016-10-03 08:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Abschlussfeier an der Highschool ist nicht mehr fern und so machen sich Ryan, Seth, Summer und Marissa auf den Weg zu den Colleges Berkeley und Brown, wo Orientierungswochen stattfinden. Kirsten ist überrascht, als sie am Flughafen zufällig auf Theresa und ihren kleinen Jungen trifft. Seth läuft auf dem Campus Anna in die Arme und die beiden verstehen sich sofort wieder blendend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Tony Wharmby Drehbuch: J. J. Philbin Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin