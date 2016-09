ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Den Abschluss der Kärnten-Woche bildet St. Paul im Lavanttal. Das Stift St. Paul ist das älteste noch aktive Kloster in Kärnten und prägt seit fast 1.000 Jahren die Geschichte des Orts. In der Bücherei stehen 87.000 Bücher. Der größte Schatz allerdings ist das Adelheid-Kreuz aus dem 11. Jahrhundert - pures Gold, Silber und Edelsteine. Im Tagesthema geht es um die Frage, was Paare zusammenhält und im Servicethema geht es um den richtigen Zeitpunkt im Obstgarten. "Einfach gut" wird es, wenn Küchenchef Richard Poppmeier eine Kaiserforelle mit Lavanttaler Artischocken-Gemüse kocht. Stargast ist die Kärntner Schauspielerin Tanja Raunig - sie spielt die Tochter des "Tatort"-Kommissars Harald Krassnitzer alias Moritz Eisner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Marco Ventre Gäste: Gäste: Tanja Raunig (Schauspielerin), Harald Krassnitzer alias Moritz Eisner (Tatort"-Kommissar) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 293 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 53 Min.