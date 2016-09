Sky Sport Austria 20:25 bis 22:30 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga WSG Swarovski Wattens - FC Wacker Innsbruck, 12. Runde Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Derbytime in Tirol! Wattens fordert Wacker. Zwar kam die WSG beim FAC nicht über ein 1:1 hinaus, aber Cheftrainer Thomas Silberberger war trotzdem zufrieden: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt und eine passable Auswärtsleistung geboten." Der Nachbar aus Innsbruck hingegen zog die Notbremse aus der sportlichen Talfahrt und trennte sich von Trainer Maurizio Jacobacci. Interimscoach Thomas Grumser feierte mit einem 1:0 gegen den KSV ein gelungenes Debüt. "Es war ein bisschen Glück dabei und wir wussten, dass nicht alles rund laufen würde, aber wir freuen uns in erster Linie über die drei Punkte", sagte der Ex-Wacker-Spieler. Kommentar: Char. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie