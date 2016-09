Schweiz 2 23:15 bis 01:05 SciFi-Film X-Men Origins: Wolverine USA 2009 2016-09-30 03:15 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kanada 1845. Der vermeintliche Vater des jungen Logan wird von Victor Creeds Vater getötet. Die traumatische Erfahrung macht Logans übernatürliche Kräfte sichtbar: Er tötet Creed mit Klauen, die ihm aus den Handrücken wachsen. In seinem Todeskampf verrät ihm Creed, dass er sein eigentlicher Vater ist. Logan (Hugh Jackman), genannt "Wolverine", flieht daraufhin mit seinem Bruder Victor (Liev Schreiber), der ebenfalls übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Als Mutanten durchleben sie danach sämtliche Kriege der Neuzeit, bis sie schliesslich nach dem Vietnamkrieg von Oberst Stryker (Danny Huston) für eine geheime Spezialeinheit rekrutiert werden, in der bereits ein ganzes Team von Mutanten dient. Nach einem brutalen Einsatz in Nigeria, der eskaliert, setzt Logan sich angeekelt ab. Sechs Jahre später führt er als Holzfäller in den kanadischen Wäldern ein friedliches Leben mit seiner Freundin, der Lehrerin Kayla Silverfox (Lynn Collins). Doch seine Vergangenheit holt ihn ein, als Stryker auftaucht und ihn wieder in seine Dienste aufnehmen will. Stryker braucht dringend Verstärkung, denn Victor hat sich abgesetzt und - besessen von Allmachtsfantasien - bereits mehrere Mutanten der Truppe getötet. Logan lehnt vorerst ab, doch auch er kann sich dem skrupellosen Victor nicht entziehen: Als dieser seine geliebte Kayla tötet, sinnt Logan nur noch auf Rache. Er lässt sich von Stryker anheuern und ist bereit, sein Skelett künstlich metallisch verstärken zu lassen, um für den Kampf gegen seinen Bruder gewappnet zu sein. Doch Stryker hat mit dem nun beinahe unverwundbaren Mutanten ganz andere Pläne. Bevor mit "X-Men: First Class" die Anfänge der beiden Hauptkontrahenten der "X-Men"-Franchise - Magneto und Charles Xavier - verfilmt wurden, hatte in "X-Men Origins" der wohl beliebteste Mutant der Serie seinen grossen Auftritt: Logan, genannt "Wolverine". Die Rolle des mürrischen Wolfsmenschen machte den Australier Hugh Jackman zum Hollywood-Superstar. Im Spin-off "X-Men Origins: Wolverine" wird die Vorgeschichte der Figur erzählt, in der er nicht nur gegen seinen skrupellosen Bruder, sondern vor allem gegen seine eigenen Dämonen kämpfen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Jackman (Logan / Wolverine) Liev Schreiber (Victor Creed / Sabretooth) Danny Huston (Col. William Stryker) Lynn Collins (Kayla Silverfox / Silver Fox) Taylor Kitsch (Remy LeBeau / Gambit) Ryan Reynolds (Wade Wilson / Deadpool) Daniel Henney (David North / Agent Zero) Originaltitel: X-Men Origins: Wolverine Regie: Gavin Hood Drehbuch: David Benioff Kamera: Donald McAlpine Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16