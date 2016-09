Schweiz 2 20:00 bis 22:20 Krimi American Hustle USA 2013 2016-09-30 01:05 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York 1978. Der etwas schmierige Irving Rosenfeld (Christian Bale) beackert als Geschäftsmann mehrere Felder: einerseits ist er mit mehreren Wäschereien unterwegs, anderseits füllt er mit Trickbetrügereien seine Taschen. So verkauft er gestohlene oder gefälschte Kunst und "vermittelt" gegen hohe Provisionen unechte Kredite. Auf einer Party lernt er die hinreissende Sydney Prosser (Amy Adams) kennen und stürzt sich in eine leidenschaftliche Beziehung mit ihr - als seine Geliebte wie auch als Geschäftspartnerin, die mit ihren Reizen bei den Abschlüssen nicht geizt. Als das durchtriebene Duo dem ehrgeizigen FBI-Agenten Richie DiMaso (Bradley Cooper) auf den Leim gehen, schlägt dieser dem Gaunerpaar einen Deal vor. Um straffrei zu bleiben sollen Irving und Sydney bestechliche Politiker des Bundesstaats New Jersey in die Falle locken. Die beiden beginnen darauf ein gewagtes Spiel, welches so gut läuft, dass sie schliesslich mit ihrem gross angelegten Betrug sogar in Mafiakreise vorstossen. Doch es gibt eine Person, die das alles zum Scheitern bringen könnte: Rosalyn (Jennifer Lawrence), Irvings Ehefrau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Bale (Irving Rosenfeld) Bradley Cooper (Richie DiMaso) Amy Adams (Sydney Prosser) Jeremy Renner (Carmine Polito) Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld) Louis C.K. (Stoddard Thorsen) Jack Huston (Pete Musane) Originaltitel: American Hustle Regie: David O. Russell Drehbuch: Eric Warren Singer, David O. Russell Kamera: Linus Sandgren Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6