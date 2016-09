Schweiz 2 14:00 bis 14:50 Serien Royal Pains Folge: 74 Nachgehakt USA 2013 2016-10-01 06:45 Dolby Digital HDTV Merken Die Wahl zum Bezirksrat steht an und eine ambitionierte Reporterin lässt sich nicht von der Berichterstattung abhalten, selbst dann nicht, als sich ihr medizinische Beschwerden in den Weg stellen. Als das Privatleben von Evan und Paige in den Fokus rückt, sind diese wenig begeistert. Während Don wieder auf dem Weg zur Besserung ist, geben Hank Mollys Verhaltensprobleme zu denken. Es stellt sich jedoch heraus, dass nicht pubertierendes Verhalten die Ursache für Mollys Stimmungsschwankungen ist. Shelby nimmt Jeremiah wegen Hanks übermässigen Konsums von Schmerzmitteln in die Mangel, während Jeremiah immer mehr das Vertrauen in Hank verliert. Ein positiv ausgefallener Drogentest hat für Hank möglicherweise rechtliche Konsequenzen - die Situation scheint zu eskalieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Ben Shenkman (Jeremiah Sacani) Frances Conroy (Blythe Ballard) Laura Benanti (Shelby Shackelford) Originaltitel: Royal Pains Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Constance M. Burge, Jack Bernstein Kamera: Joe Collins Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12