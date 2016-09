Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Restaurant Fähribeizli, Muri CH 2016 Stereo HDTV Merken Die Fähre Bodenacker ist die einzige zwischen Thun und Bern. Direkt neben dem Restaurant von Wirt Simon Wenger, 32, steht das alte Fährhäuschen. Die Lage im Naturschutzgebiet, direkt an der Aare, ist einmalig - die Tische sind fünf Meter vom Wasser entfernt. Der Stammgast Christoph Keller, 52, fährt oft mit dem Velo von Bern in seine Lieblingsbeiz, wo er es sich unter anderem mit der Spezialität des Hauses, dem Eglifilet im Bierteig, gutgehen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz