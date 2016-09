Schweiz 1 20:05 bis 21:00 Dokumentation SRF bi de Lüt Landfrauenküche (2): Béatrice Meier, Lustdorf TG Landfrauenküche (2/8): Béatrice Meier, Lustdorf TG CH 2016 2016-09-30 02:40 Stereo HDTV Merken Das zweite Zusammentreffen der Landfrauen führt sie nach Lustdorf im Kanton Thurgau. Dort betreiben Béatrice Meier und ihr Mann Werner den Grubhof. Auf ihrem drei Hektaren grossen Hof halten sie zwölf Vollblut-Araberpferde, da Werner Pferdetrainer und Lehrer für Westernreiten ist. Noch dazu betreiben sie ein Katzenhotel, bei dem vor allem Béatrice für die Unterbringung und die liebevolle Versorgung der Ferienbüsi zuständig ist. Béatrice ist keine typische Landfrau. Das Landleben hat sie vor rund zwanzig Jahren kennen gelernt, als sie zu Werner in den Thurgau gezogen ist. Ursprünglich wohnte sie in der Stadt Rapperswil, wo sie noch heute eine Schule für Nachhilfe und Prüfungsvorbereitungen führt. Den Bezug zu den Tieren hat sie nach und nach gewonnen. Heute ist sie eine begeisterte Reiterin und hat Freude an Hofhund Earl, Katze Mungg und dem Hühnerstall samt den vier Enten. Den Landfrauen serviert sie zur Vorspeise ein pochiertes Ei von den eigenen Hühnern auf Spinatsalat an einem raffinierten Rohschinkendressing. Weiter möchte sie mit einem Coq au vin mit Zwiebelbaguettes reüssieren, wobei für den Hauptgang kein Hofhuhn das Leben lassen muss. Und zum Abschluss gibt es ein Stachelbeer-Pie mit Sauerrahmglace. Am meisten Respekt hat Béatrice bei den pochierten Eiern, die sie à la minute zubereiten muss. Kann sie die Nerven im entscheidenden Moment behalten? Mit kulinarischen Spezialitäten aus ihrer Region kochen sieben Landfrauen um die Wette. "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche" zeigt die Bäuerinnen aber nicht nur beim Kochen, sondern begleitet sie auch eine Woche lang durch ihren Alltag und dokumentiert die Vorbereitungen für den grossen Landfrauenznacht. Im Zentrum steht der Bezug zu den regionaltypischen Spezialitäten und deren Zubereitung in der Küche. Sieben Mal treten die Landfrauen zum Kochwettbewerb an und beurteilen sich gegenseitig. Auf einer Punkteskala von 1 bis 10 werden der Geschmack und die Präsentation jedes Ganges bewertet. In der Livefinalsendung am Samstag, 5. November 2016, wird die Siegerin erkoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SRF bi de Lüt