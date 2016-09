Silverline 16:55 bis 18:25 Drama Five Minutes Of Heaven USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Lurgan, Nordirland, 1975. Der Bürgerkrieg zwischen der katholischen IRA, die für ein unabhängiges Irland kämpft, und der protestantischen Ulster Volunteer Force (UVF), die den Briten die Treue hält, bestimmt das tägliche Leben der Einwohner. Auch der 16-jährige Alistair Little will sich am Kampf beteiligen und tritt der UVF bei. Als er den Auftrag bekommt, den Katholiken James Griffin als Warnung an die Gegenseite zu töten, zögert er keine Sekunde. Und so muss der 11-jährige Joe mit ansehen, wie sein großer Bruder James mit einem Kopfschuss hingerichtet wird. 30 Jahre später wird ein Treffen zwischen Alistair, der seine Strafe im Gefängnis abgesessen hat, und Joe arrangiert. Die Begegnung soll vor laufender Kamera stattfinden und im Rahmen des Friedensprozesses ein Zeichen der Versöhnung setzen. Das Fernsehteam ahnt jedoch nicht, dass Joe nicht an Versöhnung denkt. Er sinnt auf Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Ryder (Young Alistair (as Mark Davison)) Diarmuid Noyes (Andy) Niamh Cusack (Alistair's Mum) Mathew McElhinney (Stuart) Conor MacNeill (Dave) Paul Garrett (Alistair's Dad) Kevin O'Neill (Young Joe) Originaltitel: Five Minutes of Heaven Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Guy Hibbert Musik: Leo Abrahams, David Holmes Altersempfehlung: ab 12