Silverline 09:25 bis 11:05 Actionfilm Die Rache des Tempelritters USA 2012 Jake McCallister ist Schauspieler und wird engagiert, um auf einem alten Schloss ein Event zu organisieren. Schon bald ahnt Jake, dass er dieses Schloss von früher kennt. Schreckliche Visionen suchen Jake heim und er hat eine unheilvolle Erkenntnis. Im fernen Mittelalter war Jake genau an diesem Ort schon einmal, in der Gestalt von Lord Gregoire, in den Diensten der Tempelritter. Damals hat ihn Lord Renault hinterlistig betrogen und in eine Falle gelockt, und Gregoire schwor: Er würde nach der zehnten Wiedergeburt die Nachfahren Lord Renaults blutig niederstrecken. Schauspieler: Paul Sampson (Lord Gregoire / Jake McCallister) David Carradine (Shopkeeper) Udo Kier (Father Paul) Norman Reedus (Henry Flesh) Billy Drago (Shauna the Chef) Max Perlich (Benoit the Butler) Nick Jameson (Lord Renault) Originaltitel: Night of the Templar Regie: Paul Sampson Drehbuch: Paul Sampson Kamera: Isi Sarfati Musik: Evan Evans Altersempfehlung: ab 16