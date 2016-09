Servus TV 00:25 bis 01:15 Serien Hell on Wheels Der weiße Geist USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Durant in Chicago medizinisch versorgt wird, führt Lily in der Zwischenzeit seine Geschäfte. Doch sie hat Mühe, die Arbeiter zu beruhigen, die sich wegen Durants Abwesenheit um ihren Lohn sorgen. Als Elam bei der Eisenbahn kündigt und sich stattdessen ein Haus bauen möchte, verschärft sich die Situation. Indes versuchen die McGinnes-Brüder sich Carls Saloon unter den Nagel zu reißen... Packende Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common (Elam Ferguson) Dominique McElligott (Lily Bell) Christopher Heyerdahl (The Swede) Tom Noonan (Reverend Cole) Eddie Spears (Joseph Black Moon) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: David Von Ancken Drehbuch: Jami O'Brien, Bruce Marshall Romans Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner