Servus TV 22:15 bis 23:20 Serien Hotel Imperial I 2014 2016-09-30 02:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Caterina will Rache am Grand Hotel Imperial und ihren Besitzern. Im Schutz der Dunkelheit dringt sie in das Hotel ein, wird dabei aber von Marco und Ratti entdeckt. Verzweifelt versucht Caterina, ihre Verfolger abzuschütteln. Entschlossen, das Hotel in die Luft zu sprengen, schaltet sie den Strom ab und dreht den Gashahn auf. Doch dann geschieht etwas, mit dem Caterina nicht gerechnet hat. Opulent ausgestattete italienische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eugenio Franceschini (Pietro Neri) Valentina Bellè (Adele Alibrandi) Andrea Bosca (Marco Testa) Marion Mitterhammer (Donna Vittoria) Dario Aita (Jacopo) Barbara Ronchi (Olimpia Alibrandi) Flavio Furno (Angelo) Originaltitel: Grand Hotel Regie: Luca Ribuoli Drehbuch: Peter Exacoustos, Daniela Bortignoni, Isabella Aguilar Musik: Nicola Tescari