Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die Welt der Haie - Making-of GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Erde existiert eine enorme Artenvielfalt an Haien. Die Doku-Reihe "Die Welt der Haie" stellt 30 verschiedene Arten von Haien und Rochen vor - von den bisher nicht gefilmten Teppichhaien und Grönlandhaien, bis hin zu weltweit bekannten Haiarten wie der Weiße Hai und der Hammerhai. Dabei drehten die Filmemacher an zahlreichen, faszinierenden Natur-Schauplätzen der Erde, etwa unter dem Polareis oder in den Mangrovenwäldern, in geheimnisvollen Schiffswracks sowie an schillernden Korallenriffen. Das Making-of gibt Einblick in die Produktion dieser aufwendigen Doku-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Regie: Rachel Butler