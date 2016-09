Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-01 13:45 Stereo 16:9 HDTV Merken James Herriot ist gerne Tierarzt. Doch manchmal vergeht selbst ihm das Lachen. Als Mr. Biggins ihn um Rat fragt, tritt wieder einmal ein solcher Fall ein. Denn der werte Herr will den jungen Tierarzt zum Narren halten und versucht ständig, ihn hereinzulegen. Indes ist Tristan sehr von der neuen Nachbarin angetan und versucht alles, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Judy Wilson (Mrs. Greenlaw) Oliver Wilson (Jimmy Herriot) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Peter Moffat Musik: Johnny Pearson