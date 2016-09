Servus TV 10:00 bis 11:00 Dokumentation Die Erde von oben Der Mensch nimmt Einfluss auf die Natur (2/2) F 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt. 7% des Trinkwassers auf der Erde befinden sich in den tausenden Seen Kanadas. Wälder bedecken fast die Hälfte des Landes. Fotograf und Naturschützer Yann Arthus-Bertrand besucht die Wale der St.Lorenz-Wasserstraße und berichtet über den Skandal in der Kleinstadt Malartic, wo 200 Familien umgesiedelt wurden, um die größte offene Goldmine des Landes zu erschaffen. In England trifft Arthus-Bertrand auf Prince Charles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vu Du Ciel Regie: David Jankowski, Anastasia Mikova Musik: Armand Amar