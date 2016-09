SWR 20:15 bis 22:15 Show Wahl der Deutschen Weinkönigin - Das Finale D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Kurz nach 22 Uhr werden beim Finale am 30. September 2016 nicht nur die Gäste in der Mainzer Rheingoldhalle der neuen Deutschen Weinkönigin zujubeln. Schon seit 1999 lässt das SWR Fernsehen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ganzen Republik jedes Jahr live an der Entscheidung teilhaben. Bereits im Vorfeld verfolgen Sendungen wie die "Landesschau" und "Kaffee oder Tee" den Weg der Kandidatinnen. Auch die Vorentscheidung verbreitet der SWR via Livestream "weltweit" im Internet. Das SWR Fernsehen ist dabei weit mehr als nur Berichterstatter. Es bietet den 13 jungen Frauen vom ersten Besuch im Studio bis zur großen Show in der Mainzer Rheingoldhalle die Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren. Hier sammeln sie die Routine, die sie für ihre späteren Auftritte benötigen. Denn neben dem Weinwissen sollten die Kandidatinnen auch auf Interviewfragen im Plauderton antworten können, im Rampenlicht kein Lampenfieber zeigen und die Kameras ignorieren lernen. Routiniert, geistreich und charmant werden die künftigen Repräsentantinnen des deutschen Weins von Holger Wienpahl durch alle Prüfungen geleitet. Der SWR Moderator bittet die Kandidatinnen erstmals beim Vorentscheid am 24. September auf die Bühne der Rheingoldhalle, wenn im Schwerpunkt die fachlichen Kenntnisse getestet werden. Hier qualifizieren sich sechs Kandidatinnen für das Finale. In diesem müssen sie eine knappe Woche später ihre weinsensorischen, rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für vergnügliche Zwischentöne sorgen der Kabarettist Lars Reichow, die Popmusiker von "Marquess" und die Showeinlagen von "Dance Industry". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Holger Wienpahl Gäste: Gäste: Lars Reichow (Kabarettist), "Marquess", "Dance Industry" Originaltitel: Wahl der Deutschen Weinkönigin